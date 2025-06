Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Taormina, nel Messinese, un 23enne. I militari da alcuni giorni stavano monitorando i movimenti del giovane, sospettato di essere dedito all’attività di spaccio di droghe nel taorminese.

Durante un servizio di appostamento, lo hanno notato armeggiare in una cassetta dell’energia elettrica in strada e prendere qualcosa per poi riporla in tasca. Bloccato e sottoposto a perquisizione è stato trovato con oltre 20 grammi di cocaina. La droga sequestrata è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Il 23enne è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.