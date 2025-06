E’ la prima festa della stagione estiva. La cittadina celebra, oggi (martedì 24 giugno), il Santo Patrono San Giovanni Battista. C’è grande attesa tra i fedeli, per questa giornata ‘’clou’’. In serata, alle ore 19, nella centrale Piazza XX Settembre, sarà celebrata la santa messa per tutta la comunità. A seguire, la processione cittadina col simulacro di San Giovanni, precursore di Gesù Cristo. Al termine, in piazza, i fuochi di artificio. La festività si celebra ogni anno il 24 giugno nel giorno della sua festa liturgica. Un pò di storia.

E’ una delle feste più seguite, e comprende la processione nonché celebrazioni religiose e manifestazioni folkloristiche.

Il simulacro del santo, la sera del 24 di giugno, viene portato in processione per le vie del paese, accompagnato da fedeli e banda musicale. Una sfilata di personaggi in costume – che rappresentano diverse epoche storiche -, dalla antichità al medioevo fino all’età moderna, aggiunge eleganza colore ed interesse alla festa. La festa si conclude tradizionalmente con spettacoli pirotecnici. Nel corso degli anni, tuttavia, qualche appuntamento è cambiato.

Giovanni Blanda