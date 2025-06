È stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Palermo l’Avviso per la selezione di progetti rivolti all’organizzazione di centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e attività ricreative con finalità educative per i minori della città.

Come annunciato dall’Assessore Mimma Calabrò, l’iniziativa mira a offrire un supporto concreto alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità, creando occasioni di crescita e socializzazione per bambini e adolescenti.

I fondi destinati ammontano a 600.000 euro, stanziati dal Ministero, e saranno impiegati per sostenere i progetti che supereranno la selezione.

I destinatari

Potranno presentare proposte:

gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti ai registri regionali o nazionali;

le scuole pubbliche e paritarie con sede operativa a Palermo.

La partecipazione è ammessa esclusivamente in forma associata, tramite un Accordo di Rete composto da massimo 3 Enti.

Le attività

I centri estivi saranno attivi per un totale di 4 settimane (20 giorni effettivi), da luglio a settembre. Le attività previste spaziano da laboratori ludici e sportivi a esperienze culturali e ricreative. Ogni progetto dovrà:

coinvolgere da un minimo di 10 a un massimo di 15 minori;

garantire una presenza giornaliera di almeno 4 ore;

includere misure adeguate per il sostegno a minori con disabilità certificata.

“Questo avviso – ha commentato l’Assessore Calabrò – rappresenta un aiuto concreto per le famiglie più in difficoltà. I bambini avranno la possibilità non solo di giocare, ma anche di socializzare e migliorare le proprie competenze, in particolare linguistiche e matematiche, attraverso attività educative basate sul gioco. L’Amministrazione Lagalla continua così a investire in modo tangibile sul benessere delle nuove generazioni”.

Come candidarsi

Le istanze possono essere presentate dalle ore 16 del 17 giugno fino alle 23:59 del 27 giugno 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo: settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it.

Per ulteriori dettagli e per scaricare l’Avviso ufficiale visita la pagina dedicata sul sito del Comune di Palermo.