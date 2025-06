Sono 8 i medici indagati dalla Procura di Trapani per i gravi ritardi nella consegna dei referti istologici da parte dell’Asp. La Procura ha notificato gli avvisi di garanzia ai sanitari e ha fissato un incidente probatorio che dovrà verificare se le condizioni di 10 pazienti si siano aggravate a causa delle inefficienze. Sulla vicenda il 4 aprile scorso il sostituto del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale Danilo Palazzolo aveva avviato accertamenti per individuare eventuali responsabilità civili, amministrative, contabili ed erariali, anche in relazione al danno di immagine e aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente medico dell’ospedale S. Antonio Abate.

A maggio, sull’onda delle polemiche si era dimesso il direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce. Il caso è scoppiato dopo la denuncia di un’insegnante di Mazara, che ha dovuto attendere 8 mesi l’esito dell’esame istologico, dopo l’asportazione di una neoformazione all’utero avvenuta nel dicembre 2023 nell’ospedale della cittadina. Il referto, sollecitato più volte anche per vie legali, ha diagnosticato alla donna un tumore al quarto stadio che, nel frattempo, aveva prodotto metastasi. Si era poi scoperto che i ritardi riguardavano migliaia di referti.