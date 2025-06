Si svolgerà a Palermo il 25 giugno alle 10.30 presso la Sala Mattarella – Assemblea Regionale Siciliana

Palazzo dei Normanni la conferenza stampa di proclamazione del vincitore della XX edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa e saranno illustrati i dettagli della cerimonia di premiazione e delle iniziative previste nell’ambito del Festival del Gattopardo, in programma a

Santa Margherita di Belìce dall’1 al 3 agosto 2025.

La serata clou del Festival, con la cerimonia di conferimento del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, si terrà sabato 2 agosto alle ore 21:00, nello splendido scenario di Piazza Matteotti, cuore storico e simbolico della città. Sarà un momento di grande rilievo culturale, che

celebra la figura e l’eredità letteraria di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rafforzando il legame tra identità, cultura e territorio.

All’incontro con la stampa parteciperanno: il Sindaco di Santa Margherita di Belìce e Presidente dell’Istituzione G. Tomasi di Lampedusa Gaspare Viola; l’Assessore Comunale al Turismo, Spettacolo e alla Promozione Territoriale Deborah Ciaccio; la Coordinatrice dell’Istituzione G. Tomasi di Lampedusa Arch.

Margo Margherita Cacioppo; il Presidente della Giuria Prof. Salvatore Silvano Nigro; il Prof. Giuseppe Barbera, Paesaggista; il Presidente dell’Ars On. Gaetano Galvagno; l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Francesco Scarpinato; l’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo On. Elvira Amata.

Modera il Prof. Salvatore Ferlita.