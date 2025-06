Il Comune di Campobello di Licata avvisa la cittadinanza che non avverrà la raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica nella giornata di giovedì 26 giugno

ed invita la stessa cittadinanza ad adeguarsi nell’ esposizione dei soli mastelli per l’alluminio e metalli, dalle ore 20 di mercoledì 25 sera a giovedì 26, sino alle 5 del mattino.

Lo rendono noto il sindaco Vito Terrana, l’ assessore Ambiente Enrico Lo Coco e il Rup Salvatore Cutaia.

Giovanni Blanda