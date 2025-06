I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno fermato e denunciato per truffa aggravata in concorso tre uomini e una donna che in trasferta, provenienti dalla zona tra il Catanese e il Siracusano, utilizzando il metodo del finto carabiniere, avevano appena messo a segno una truffa nei confronti di una anziana donna. I militari della Sezione Operativa e Radiomobile di Mazara sono riusciti a individuare nel centro citta’ due uomini sospetti, che dopo un tentativo di fuga, sono stati fermati e trovati in possesso di oggetti d’oro consegnategli poco prima da un’anziana donna che abitava nei pressi del luogo dove erano stati intercettati dalla pattuglia.

La donna, vedova e pensionata, sarebbe stata raggirata con quello che ormai e un metodo consolidato: un primo contatto telefonico nel corso del quale uno dei truffatori, presentandosi come un carabiniere, prospettava un problema che vedeva coinvolto un familiare risolvibile con il pagamento immediato di un indennizzo a una terza parte al fine di evitare sanzioni penali; una immediata visita di un fantomatico appartenente a uno studio legale che chiedeva alla vittima oro o contanti necessari per risolvere l’accaduto. La prontezza dei militari dell’Arma ha consentito di fermare i presunti truffatori restituendo alla donna, che ha sporto denuncia gioielli per un valore di circa 5 mila euro, nonche’ identificare altri due complici, che poco distanti a bordo di una vettura noleggiata, erano pronti per la fuga.