Dall’1 giugno 2023 ad oggi, nell’arco di due anni, sono 226.919 le imprese siciliane che hanno ottenuto agevolazioni partecipando ai bandi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy anche in vista delle attività di export. E, sul territorio, 33 hanno contattato le Case del Made in Italy di Palermo e Catania per ricevere informazioni e assistenza.

I dati sono di Union Camere che lavora a semplificare l’accesso ai bandi e aumentare le imprese che possono ottenere aiuti. Per questo oggi, a Palermo, il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace, e il dirigente dell’Ispettorato territoriale Calabria e Sicilia del Mimit, Giuseppe Antonio Sofia, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che regola una collaborazione mirata a promuovere e facilitare l’accesso delle imprese siciliane alle agevolazioni per gli investimenti, ai fondi messi a disposizione dal “Pnrr”, nonché agli strumenti di valorizzazione e tutela del Made in Italy per lo sviluppo di accordi commerciali con l’estero.

L’intesa fra Ministero e Imprese

L’intesa prevede anche la promozione delle filiere produttive, la realizzazione di programmi di formazione, azioni per accrescere l’attrattività dei territori e persino la raccolta di esigenze e suggerimenti normativi da parte degli imprenditori.

“Le due Case del Made in Italy siciliane – ha dichiarato Giuseppe Antonio Sofia – hanno finora partecipato a 15 eventi organizzati da enti e associazioni, ne ha organizzato 4 e ha realizzato 32 iniziative di promozione e diffusione delle opportunità offerte dal Mimit. Adesso, attraverso Unioncamere Sicilia e la rete delle Camere di commercio dell’Isola, che sono il braccio operativo del ministero, saranno messe in pratica ulteriori attività diffuse sull’intero territorio regionale

per intensificare l’informazione, la promozione e l’assistenza alle imprese”.

“Porremo una particolare attenzione – ha aggiunto Giuseppe Pace – verso la consulenza agli imprenditori in materia di innovazione, digitalizzazione, Ricerca & Sviluppo, internazionalizzazione, fondi Ue: tutte materie nelle quali il sistema camerale dispone di specifici

servizi e strumenti. Avremo, inoltre, cura di organizzare eventi, workshop e seminari e inseriremo nelle nostre comunicazioni le informazioni relative ai bandi del Mimit”.