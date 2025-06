La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini catanesi, rispettivamente classe 1984 e classe 1989, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo crack e cocaina.

Nel corso delle costanti attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania hanno effettuato un mirato servizio procedendo alla perquisizione di un immobile ubicato nel quartiere di San Cristoforo, ove già in passato sono state compiute operazioni antidroga che hanno consentito di sequestrare sostanze stupefacenti ed arrestare e denunciare soggetti dediti allo spaccio.

Il locale in questione, peraltro, era protetto da porte blindate e da un complesso sistema di video-sorveglianza, che inquadrava l’ingresso e la pubblica via, dotazioni, queste, chiaramente finalizzate a rendere difficoltosi o a vanificare eventuali controlli da parte delle Forze dell’Ordine, consentendo ai pusher di monitorare ciò che accadeva all’esterno.

Nonostante tali accorgimenti, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a superare i suddetti mezzi di difesa passiva e a introdursi all’interno dell’abitazione ove hanno sorpreso i due soggetti intenti a gestire l’attività di spaccio.

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti di diverso tipo e, in particolare, crack per un peso complessivo pari a 25 grammi e cocaina per un peso complessivo pari a 22 grammi.

Inoltre, sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento della droga in dosi, un bilancino elettronico di precisione, un block notes utilizzato per la contabilità dell’attività illecita e la somma di 300,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tutto ciò che è stato rinvenuto dentro il locale, nonché le telecamere e il monitor sono stati sequestrati.

Ricorrendo la flagranza del reato, i due uomini sono stati tratti in arresto, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati alla Casa Circondariale di “Piazza Lanza” in attesa dell’udienza di convalida. A seguito di quest’ultima nei confronti di entrambi è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati.