Da 150 a 5000 euro. La Regione siciliana aiuta le famiglie a pagare gli interessi per i beni durevoli acquistati con finanziamenti. Un sostegno ai siciliani ma anche ai consumi e alla movimentazione dell’economia siciliana.

Il presidente della Regione Renato Schifani, va fiero di questo provvedimento come di altri di sostegno ai siciliani e lo promuove con un video: “La Regione Siciliana interviene concretamente a sostegno delle famiglie con reddito medio-basso per incentivare i consumi” dice Schifani.

“Abbiamo attivato una misura rivolta a chi, nel corso del 2025, ha acceso un prestito per l’acquisto di un elettrodomestico, un dispositivo medico, una piccola autovettura o un ciclomotore. Se sei residente in Sicilia e hai un ISEE inferiore a 30.000 euro, puoi beneficiare di un rimborso pari al 70% degli interessi sul finanziamento sottoscritto. Un aiuto concreto in un momento in cui il costo della vita incide sempre di più sui bilanci familiari” aggiunge il presidente della Regione Renato Schifani nel corso del suo video messaggio.

La procedura per richiedere il contributo

La procedura, gestita dall’Irfis, è interamente online, semplice e sicura. Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2025. Il contributo va da 150 a 5.000 euro e ogni cittadino potrà accedere alla misura con una sola richiesta.

L’intervento si rivolge ai cittadini residenti in Sicilia che abbiano sottoscritto, a partire dal primo gennaio 2025, un prestito per l’acquisto di beni durevoli non di lusso. Potranno beneficiarne esclusivamente i richiedenti con un Isee 2025 inferiore a 30.000 euro.

Il contributo previsto è pari al 70% degli interessi dovuti sul prestito. Sono escluse dalla misura le spese relative a beni di lusso, beni non durevoli o semidurevoli. E’ invece ammesso il contributo per prestiti destinati all’acquisto di protesi o dispositivi medici.

“Un sostegno reale – conclude Schifani – pensato per chi affronta spese essenziali e ha bisogno di un aiuto tempestivo. Un impegno istituzionale che mette al centro le persone, con responsabilità e attenzione”.