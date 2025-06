I familiari della 78enne di Favara rimasta vittima di un incidente stradale in via Capitano Callea, hanno acconsentito alla donazione degli organi. La donna, le cui condizioni erano apparse da subito gravi per una emorragia cerebrale, è morta dopo una settimana all’ospedale San Giovanni di Dio.

la Procura come atto dovuto ha iscritto nel registro degli indagati un trentenne di Favara, che, alla guida della Fiat Panda, ha travolto la donna nei pressi di un supermercato. L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, è accusato di omicidio stradale.

Il pm Gaspare Bentivegna ha disposto anche l’autopsia sul corpo della donna; l’esame verrà eseguito dal medico legale Alberto Alongi il prossimo 4 Luglio.