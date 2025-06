Lo scorso 28 maggio ho presentato un’interrogazione sull’emergenza abitativa a Cefalù. Oggi ho appreso che la graduatoria comunale per l’assegnazione degli alloggi popolari non viene aggiornata da ben 15 anni.

A Cefalù trovare una casa in affitto è sempre più difficile, con prezzi spesso inaccessibili per tante famiglie e una disponibilità abitativa estremamente limitata. In questo contesto, è ancora più grave che uno strumento fondamentale come la graduatoria per le case popolari sia rimasto bloccato dal 2009.

Dalle interlocuzioni con l’ufficio preposto, mi è stato comunicato che entro l’anno verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande e la formazione di una nuova graduatoria.

Continuerò a vigilare affinché il Comune di Cefalù si adoperi al più presto per garantire il diritto alla casa per chi ne ha realmente bisogno.

Pasqualino Turdo, Consigliere comunale Cefalù