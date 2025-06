Prosegue “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION”, il tour di ANTONELLO VENDITTI.

Dopo il grande successo delle prime due date, domani sera, sabato 21 giugno, l’ultima dei 3 concerti SOLD OUT alle Terme di Caracalla (martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 giugno).

A grande richiesta si aggiunge una nuova data: il 4 settembre al Teatro Antico di TAORMINA (Messina).

Lo spettacolo è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Antonello Venditti ancora una volta incanta il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani di “Cuore”, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”.

Il tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition” è prodotto e organizzato da Friends&Partners e toccherà la Sicilia con diverse tappe organizzate da Puntoeacapo:

22 agosto – PATTI (Messina) – Teatro Greco di Tindari

26 agosto – AGRIGENTO – Live Arena

02 settembre – TAORMINA (Messina) – Teatro Antico

04 settembre – TAORMINA (Messina) – Teatro Antico – NUOVA DATA

06 settembre – PALERMO – Teatro di Verdura

10 settembre – PALERMO – Teatro di Verdura