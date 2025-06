La Giunta municipale di Campobello di Licata, con propria deliberazione, ha approvato il programma per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbano, per la soma di euro 250 mila euro.

L’importo dei lavori è di euro 187.488,61, l’importo a base d’asta è di euro 163.432,25.

Tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, l’installazione di sistemai di videosorveglianza da procedersi nell’ambito dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco

GIOVANNI BLANDA