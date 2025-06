Denunciato un ristoratore di 23enne, residente a Catania, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande situata nella zona industriale. All’interno del locale, i militari dell’Arma territoriale insieme ai colleghi dei NAS e al personale dell’ASP, hanno rinvenuto circa 60 chilogrammi di carne arbitrariamente congelata, in assenza delle previste procedure di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria.

La condotta, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, integra una presunta violazione dell’articolo 5 della legge 283/1962, che vieta la detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione o sottoposti a trattamenti non autorizzati.

La normativa in materia di sicurezza alimentare è ulteriormente rafforzata dal Regolamento CE 852/2004, che impone agli operatori del settore l’adozione di sistemi di autocontrollo basati sui principi HACCP. Alla violazione è stata associata anche una sanzione amministrativa superiore ai 5.000 euro.