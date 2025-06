Quattro aziende sequestrate e 49 persone indagate per traffico illecito di rottami metallici. E’ il bilancio di un’operazione della sezione di Polizia Ferroviaria di Messina e della Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica della citta’ siciliana, giunta a culmine di una complessa attivita’ d’indagine svolta congiuntamente e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Gli agenti hanno dato esecuzione a tre misure cautelari reali relative al sequestro preventivo di tre aziende site in Catania e di una ubicata nella provincia di Agrigento, operanti nel settore della raccolta, della trasformazione e del commercio di materiale ferroso.

A carico delle quattro societa’ e di 49 indagati si ipotizza un’attivita’ organizzata per il traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania, in violazione degli obblighi ambientali e di tracciatura dei rifiuti vigenti, sostanziatasi in una pluralita’ di condotte di raccolta, trasporto, cessione e conferimento di ingenti quantitativi, in un arco temporale tra maggio e settembre 2022. Tuttavia alcuni elementi emersi nel corso delle indagini, secondo quanto reso noto, inducono a ritenere che l’attivita’ illecita possa risalire al 2020. L’attivita’ investigativa ha consentito di ipotizzare il reato associativo commesso allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti in materia ambientale.