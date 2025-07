Nel quadro dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto due uomini di 21 e 37 anni, residenti rispettivamente a Lentini e Catania, già noti alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso tra loro, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante un servizio serale, la gazzella stava percorrendo viale Mario Rapisardi quando ha intercettato un’utilitaria a bordo della quale, qualche giorno prima, i Carabinieri avevano controllato soggetti pluripregiudicati per reati connessi agli stupefacenti.

L’equipaggio del Radiomobile ha, dunque, deciso di seguire il veicolo sino a quando il conducente ha imboccato via Curia. Valutate le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada, i Carabinieri hanno fermato l’auto, identificando i due uomini a bordo i quali, sin da subito, hanno manifestato evidenti segni di nervosismo e atteggiamenti elusivi.

I due, infatti, hanno dapprima riferito di aver noleggiato l’utilitaria ma di non ricordare presso quale ditta, poi hanno addotto varie scuse per non essere controllati.

Immediata, però, è scattata la perquisizione personale e del veicolo, nel quale, sotto il sedile e nel vano portaoggetti, i militari dell’Arma hanno scovato 15 dosi di marijuana per un peso complessivo di oltre 42 grammi, bustine e altro materiale per il confezionamento, nonché la somma in contanti di quasi 500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento.