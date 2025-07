E’ stata una giornata da ricordare a Campobello di Licata. Qualcuno l’ha definita “”storica””. Rimasto chiuso per 10 anni almeno, ha riaperto i battenti il Parco urbano delle “”Pietre dipinte”” o Valle delle “”Divina commedia””, realizzato dal maestro italo-argentino Silvio Benedetto e ideato dal compianto Sindaco Lillo Gueli. Alla presenza di una delegazione di scolaresche, dei dirigenti scolastici, tra cui Marilena Giglia e delle Forze dell’ordine, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione presieduta da don Antonio Lalicata. Tra i presenti gli assessori municipali e il Sindaco Vito Terrana. “”Sono caduti, finalmente, i lucchetti e si sono spalancati i cancelli della “Divina Commedia” e del parco urbano – così il Sindaco -. Dopo anni e anni di incuria e di abbandono e di “proprietà riservata”” (battuta sarcastica) il sito è stato consegnato alla comunità tutta. Un sito sottovalutato e lasciato all’ inerzia e privo di qualsiasi attività di valorizzazione, un luogo di aggregazione e socializzazione culturale presso il quale i protagonisti saranno i nostri cittadini””.

“”Per la restituzione alla città ci siamo duramente impegnati, per potare, tagliare via gli alberi secchi e contenere gli arbusti. Mesi di impegno per normalizzare tutto quello che il tempo aveva prodotto. Molto presto saranno affidati i lavori di restauro delle pitture poste sui 110 monoliti di travertino finanziati per 260 mila euro dal deputato all’Ars Carmelo Pace, capogruppo regionale della Dc ””. Dopo la ‘’seconda inaugurazione ’’ (la prima molti anni addietro) della struttura artistica, alla Pubblica amministrazione il compito di rilanciarla a 360 gradi.

Giovanni Blanda