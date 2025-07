Notte di fuoco a Licata. L’automobile di proprietà di un sanitario cinquantenne, in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopossa, è stata danneggiata un incendio avvenuto nei pressi di via Umberto II. Non è ancora chiara la causa del rogo ma – al momento – non viene esclusa alcuna ipotesi.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento l’incendio. Presenti anche i poliziotti del commissariato che hanno avviato le indagini per accertare l’esatta causa che ha innescato le fiamme.