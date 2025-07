I Carabinieri della Stazione di Termini Imerese, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla commissione di reati in genere, hanno denunciato in stato di libertà un 22enne ed un 34enne entrambi termitani e già noti alle forze dell’ordine, accusati in concorso di ricettazione.

I militari su segnalazione da parte di un privato cittadino che, ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112, sono intervenuti in località San Leonardo dove, era stata segnalata la presenza di due uomini all’interno dell’area sede del palazzetto dello sport.

I due indagati a bordo di uno scooter, sono stati intercettati e controllati a poca distanza dal luogo indicato, intenti a trasportare cinque sacchi bianchi all’interno dei quali, è stato rinvenuto del materiale in alluminio; entrambi i fermati non hanno saputo riferire la provenienza o giustificarne il possesso.

Gli accertamenti svoti dai Carabinieri, hanno permesso di appurare che il materiale in questione, non era altro che una parte degli infissi asportati dal Palazzetto dello Sport comunale che, recuperato, è stato restituito all’ente proprietario ovvero, il Comune di Termini Imerese.

Durante la perquisizione personale e veicolare a cui i due termitani sono stati sottoposti, il 34enne è stato trovato anche in possesso di un involucro contenente 0.5grammi di hashish e per tale motivo, è stato anche segnalato alla Prefettura di Palermo quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La sostanza stupefacente sequestrata, è stata inviata al Laboratorio delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.