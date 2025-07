Si apre una nuova fase per il Gruppo Giovani di ANCE Palermo. Durante l’Assemblea Generale, che si è svolta oggi nella suggestiva cornice di Palazzo Forcella De Seta – sede storica dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili del capoluogo siciliano – è stato eletto il nuovo vertice del gruppo.

A guidare il prossimo ciclo sarà Aldo Nasello, giovane imprenditore già attivo all’interno del sistema associativo, scelto per la sua visione strategica e la capacità di interpretare le sfide del presente.

Accanto a lui, nel ruolo di vicepresidenti, Sergio Semilia e Rosario Russo: due profili che rappresentano competenze complementari e un forte radicamento nel territorio. Il nuovo trio alla guida punta a rafforzare il ruolo dei giovani nel settore, promuovendo innovazione, formazione e sinergie tra imprese.

Una nuova generazione al timone dell’edilizia siciliana

Un passaggio di consegne che arriva in un momento cruciale per il settore edile, stretto tra la necessità di innovare e l’urgenza di affrontare le grandi trasformazioni in atto: sostenibilità, digitalizzazione, rigenerazione urbana e ricambio generazionale.

“Giovani, Mediterraneo e innovazione saranno il perno della nostra agenda“, ha dichiarato il vicepresidente Sergio Semilia. “È fondamentale guardare al futuro della nostra isola, puntando sulla rigenerazione urbana come strumento concreto per la rinascita delle nostre città. Vogliamo costruire ponti tra territori, generazioni e opportunità, mettendo al centro le energie nuove del nostro comparto“.

L’ANCE Palermo guarda dunque avanti, affidando alle nuove generazioni di imprenditori edili il compito di guidare il cambiamento. Il gruppo Giovani diventa così laboratorio di idee e spazio d’azione per chi vuole costruire – nel senso più ampio del termine – il futuro della Sicilia.