Sono stati chiusi dalla polizia municipale due pub in via Mazzini a Palermo. I due titolari sono stati multati e denunciati. I controlli sono scattati dopo una serie denunce ed esposti presentati dal comitato dei residenti.

Al pub gli agenti della polizia municipale hanno contestato gli impianti di amplificazione non a norma, l’occupazione di suolo pubblico, la perizia fonometrica non regolare, la presenza di strutture edile in acciaio piantata al suolo e non removibile e l’ampliamento edile con una tettoia coibentata. Contestata anche la scia con diversa destinazione d’uso.

Sono state elevate sanzioni per 2500 euro. Il titolare è stato denunciato per invasione di suolo pubblico, edificazione di struttura e ampliamento dell’immobile. Sono stati apposti i sigilli. Anche per l’altro sono state contestate le stesse irregolarità.

Sono scattate multe per 5.400 euro. Anche per il titolare del locale sono scattate denunce per occupazione di suolo pubblico, edificazione abusiva e ampliamento dell’immobile e perché utilizzava una struttura edile prima del rilascio del certificato di collaudo statico e perché utilizzava una struttura edile prima del rilascio dell’autorizzazione antisismica. Anche in questo caso sono scattati i sigilli.

I titolari hanno già impugnato i provvedimenti della polizia municipale e sono certi di potere riaprire quanto prima.