Ha picchiato la compagna davanti ai figli minori provocando una frattura al polso. La polizia ha arrestato un palermitano di 46 anni in via Ausonia accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza pubblico ufficiale. La donna stata portata con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso di Villa Sofia.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato un passante che ha sentito le urla provenienti dall’appartamento. Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno individuato l’aggressore e sono riusciti a bloccarlo prima che potesse colpire di nuovo la compagna. I poliziotti hanno trovato tracce di sangue sul marciapiede.

La donna ha cercato rifugio per strada non appena ha visto gli agenti. Sono stati sentiti la donna, alcuni testimoni e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso l’aggressione. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per il marito.