Disposto l’impegno di spesa per l’affidamento del servizio riguardante i conferimenti dei flussi monomateriale pressato in convenzione < > dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli “”imballaggi in plastica””, per la somma di euro 16 mila e 500. Servizio affidato alla società “”Tutela Ambiente”” di Aragona.

Atto ammnistrativo, fra gli altri, al sindaco e al segretario comunale.

Giovanni Blanda