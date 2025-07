Ravanusa, Domenica 13 Luglio. Concorso di Pittura e Scultura Estemporanea

In memoria delle vittime della tragedia dell’11 dicembre 🕯

Con il patrocinio di

Rotary International – Distretto 2110 Sicilia e Malta

Rotary Club Mussomeli Valle del Platani

Tema: Paesaggi, luoghi, personaggi, tradizioni, leggende, cultura, storia e suggestioni di Ravanusa.

In calendario Oggi (Domenica 13 luglio)

Vidimazione delle tele e sculture: dalle 8:30 alle 10:00 in Piazza I Maggio, davanti la Chiesa Madre. Le opere dovranno essere realizzate sul posto nel centro storico, davanti al pubblico

Consegna entro le 17:00 presso la Biblioteca Comunale

Premiazione alle 18:00 nello stesso luogo

Premi in palio:

1° classificato: €500

2° classificato: €300

3° classificato: €200

Tutti i partecipanti riceveranno una pergamena

Le tre opere vincitrici saranno destinate a un’asta di beneficenza

Le altre potranno essere ritirate o lasciate in esposizione per la vendita al prezzo simbolico di €150

Un evento che unisce arte, memoria e territorio

Fonte: Rotary Club Valle del Platani – CAV Ravanusa