La costante attività di prevenzione e contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in linea con le direttive operative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha consentito ai militari della Stazione di Giarre di denunciare un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento si inserisce in un piano di controlli straordinari intensificati durante la stagione estiva, periodo in cui il comune di Giarre registra una maggiore affluenza turistica e non è sfuggita alla pattuglia dei Carabinieri la Toyota Yaris condotta dall’uomo, intenta a percorrere via Trieste.

Riconosciuto il conducente, i militari hanno deciso di fermarlo per accertamenti, considerando che allo stesso erano già state contestate violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida con patente scaduta e mancanza di copertura assicurativa.

Durante il controllo, però, il 43enne è apparso subito molto nervoso, ma questa volta non per il timore di una multa; perquisito, infatti, l’uomo aveva con sé alcune pietre di cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi, che ovviamente è stata sequestrata. Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 43 enne è stato, perciò, denunciato all’Autorità Giudiziaria.