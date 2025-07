i Carabinieri della Stazione di Rosolini, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere un 59enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Sottoposto a perquisizione veicolare l’uomo occultava nel vano portaoggetti dello sportello lato guida della propria autovettura una pistola revolver “Olimpic 38” a salve, priva di tappo rosso con relativo munizionamento, 5 bossoli a salve cal. 9 mm. L’uomo è stato denunciato e l’arma sottoposta a sequestro.