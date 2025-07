Con decreto sindacale, firmato dal Sindaco Vito Terrana, il Comune ha conferito al legale di fiducia Margherita Brucculeri, per il ricorso proposto dal Consorzio stabile “”Sikelia Società consortile””, presso il Consiglio di Giustizia ammnistrativa Sicilia, al fine di costituirsi in giudizio nei confronti dello stesso Cga, per tutelare gli interessi dell’ente innanzi al Consiglio di giustizia. E’ stato approvato il disciplinare di incarico. Il legale ha dato la disponibilità ad accettare, per euro 12.587,90. Al responsabile del quarto settore comunale la sottoscrizione del disciplinare di incarico, in nome e per conto del Comune.

GIOVANNI BLANDA