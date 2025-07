“Accogliamo con grande favore il via libera del Consiglio dei ministri che consente alla Regione Siciliana di intervenire in maniera autonoma sulle aliquote dei tributi erariali, prevedendo esenzioni, detrazioni e deduzioni a beneficio di cittadini e imprese. Si tratta di una decisione di portata storica che, se ben gestita, può rappresentare una svolta per il rilancio economico e sociale dell’Isola”. Così il presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina.

“L’opportunità di modellare la fiscalità locale su esempi virtuosi come quello del Portogallo, che ha saputo attrarre nuovi residenti e investimenti grazie a politiche fiscali mirate, apre scenari interessanti anche per la Sicilia – aggiunge – Potremmo finalmente costruire un sistema attrattivo capace di incentivare il rientro dei nostri giovani, stimolare la nascita di nuove imprese, favorire l’insediamento di realtà produttive provenienti da altre regioni o dall’estero, e contrastare il fenomeno dello spopolamento. Ora serve visione strategica e una gestione responsabile di questa nuova autonomia fiscale: è il momento di mettere a punto misure concrete, sostenibili e coerenti con le esigenze del territorio e del tessuto economico siciliano”.