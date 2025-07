Torna nuovamente ‘Intesa Test’, il programma di preparazione completamente gratuito promosso da Intesa Universitaria. L’obiettivo principale di questo corso è fornire una base teorica solida per affrontare i test di ammissione ai corsi universitari a numero chiuso, previsti per il 2025. Gli studenti avranno l’opportunità di essere guidati da tutor esperti attraverso tutte le conoscenze essenziali e parteciperanno a simulazioni reali per testare le proprie competenze.

Calogero Sabella, presidente di Intesa Universitaria, sottolinea: “Da oltre vent’anni, Intesa Universitaria è un’associazione studentesca attiva presso l’Università di Palermo, composta da studenti appassionati di diverse discipline. Il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza universitaria per tutti gli studenti sin dall’inizio della loro carriera accademica, facilitando il loro percorso. Un focus particolare è dedicato alla preparazione degli studenti delle scuole superiori per affrontare i test di ammissione, spesso costosi e difficili da affrontare.”

Il corso è aperto a tutti gli studenti interessati a prepararsi per i test di ammissione in ambito medico-sanitario (Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Veterinaria), umanistico ( TOLC-Psicologia, Scienze Motorie, Lingue e Letterature Moderne, Scienze della Formazione Primaria), scientifico (Biologia, Biotecnologie, Chimica, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Ottica e Optometria), TOLC-I (Ingegneria Informatica, Gestionale, Meccanica), TOLC-E (Economia e Amministrazione Aziendale), Architettura e Tecnologie Digitali per l’Architettura.

Le lezioni si terranno in presenza presso le aule dell’Università degli Studi di Palermo dal 28 Luglio al 29 Agosto 2025, ogni giorno dal lunedì al venerdì. Sarà pubblicato settimanalmente un calendario dettagliato delle lezioni. I docenti, giovani e motivati, supporteranno i partecipanti concentrandosi sugli argomenti più complessi. Ogni sezione del programma prevede esercitazioni e simulazioni complete in presenza, seguendo i criteri specificati nel bando. Il corso offre una preparazione completa che non solo trasmette conoscenze teoriche, ma sviluppa anche competenze pratiche per gestire efficacemente il tempo durante il test e prepararsi psicologicamente per questa fase cruciale.

Per iscriversi a ‘Intesa Test’, compila il seguente modulo:

https://forms.gle/AJAByChN8XAErt7i8