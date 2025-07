Straordinaria partecipazione delle donne di Licata all’Open Day promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Sono state ben 110 le mammografie gratuite eseguite nella sola giornata di ieri, venerdì 18 luglio, presso la radiologia dell’ospedale “San Giacomo D’Altopasso”, segno concreto di un bisogno diffuso e sentito di prevenzione, ma anche di fiducia nei confronti delle campagne sanitarie promosse sul territorio. Il riscontro massiccio e la grande adesione hanno spinto l’ASP a programmare nuove date di screening mammografico per ampliare l’accesso alla prevenzione e rispondere efficacemente alla domanda espressa dalla popolazione femminile.

Oltre alla data già in programma mercoledì 23 luglio presso la radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, è stata appena aggiunta una nuova giornata di screening gratuito il 25 luglio a Canicattì. La sede dove verranno eseguite le indagini mammografiche sarà il Distretto Sanitario di Canicattì (vecchio ospedale) di via Pietro Micca, 10.Anche in questa occasione gli esami sarannodestinati a tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni che potranno accedere gratuitamente, senza prenotazione e senza richiesta del medico, alle prestazioni diagnostiche purché sia passato un periodo di almeno due anni (salvo diversa indicazione medica) dall’ultima mammografia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di prevenzione oncologica gratuita che invita tutte le donne a sottoporsi anche ai test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (Pap test e HPV test) e del tumore del colon-retto (rivolto anche agli uomini), fondamentali per individuare precocemente eventuali patologie e migliorare le possibilità di trattamento. A margine dell’iniziativa, il consultorio familiare di Licata ha accolto diverse utenti eseguendo 13 prelievi per il Pap test e prenotando una ventina di nuove visite per i giorni a seguire.