In vigore a Campobello di Licata, il regolamento – il primo in centinaia di anni nella cittadina agrigentina – il regolamento sul randigismo, per la tutela del benessere di cani e gatti e la loro convivenza con i cittadini.

In base alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Terrana, intende promuovere e disciplinare la tutela degli animali, condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

Giovanni Blanda