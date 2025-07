Nell’ambito delle attività mirate ad accrescere il livello di sicurezza reale e percepita dalla cittadinanza e a contrastare i reati in genere e quelli connessi al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania proseguono quotidianamente i servizi di controllo del territorio.

In tale contesto, nella tarda serata, intorno alle 23.00, nel corso di un servizio di perlustrazione nel capoluogo etneo, una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un uomo di 77 anni, catanese, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al riguardo, l’equipaggio stava transitando lungo la via SS. Maria Assunta, quando i miliari hanno notato un’auto accostare al margine della carreggiata ed arrestare la marcia. Qualche istante dopo un giovane è sceso fulmineamente dal lato passeggero anteriore ed ha attraversato la strada, per poi imboccare la via Vivaio.

Gli operanti, insospettiti da tale movimento e, nella considerazione che quella zona è abitualmente frequentata da spacciatori, si sono spostati prendendo la via Vivaio e, dopo aver svoltato in via Barcellonetta, hanno seguitio il ragazzo sceso poco prima dal veicolo, scorgendolo fermo davanti ad un portone mentre parlava con un’altra persona.

Intervenuti con la massima rapidità, gli investigatori sono, perciò, entrati nel portone del civico in argomento dove, proprio nel corpo scale, hanno trovato un anziano che armeggiava con una busta.

Sorpreso dall’inaspettata “visita” dei Carabinieri l’uomo, nel chiaro intento di disfarsene, ha cercato anche di nascondere la busta sopra i contatori della luce, ma non è riuscito nel suo intento perché è stato bloccato e messo in sicurezza dai militari dell’Arma.

La successiva ispezione della busta ha permesso di recuperare 11 involucri in carta stagnola con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di oltre 20 grammi.

Alla luce di quanto recuperato, il 77enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna,ha convalidato l’arresto.

L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, che i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania svolgono quotidianamente per garantire sicurezza e legalità sul territorio