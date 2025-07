È in programma il 30 luglio, alle ore 19.00

presso la “”Valle delle Pietre Dipinte – Parco della Divina Commedia””. L’ingresso sarà libero.

Il Sindaco Vito Terrana: “”Un viaggio emozionante tra pensiero, poesia, arte e musica nella suggestiva cornice del Parco della Divina Commedia, dove ogni pietra racconta un verso, ogni colore una rinascita.

Un’occasione unica per riflettere sul potere trasformativo del dolore e della speranza, guidati dal messaggio eterno di Dante Alighieri””.

Altra citazione di Terrana: “Nel mezzo del cammin di nostra vita…” ricominciamo insieme, tra cadute, riscatti e gioie””.

Per il Sindaco: “”Non mancate!””.

Il Comune cerca di rivalutare il Parco della Divina commedia, dopo che da alcuni anni era caduto nell’oblio.

Giovanni Blanda