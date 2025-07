Il giudice della terza sezione del tribunale monocratico, Emanuele Nicosia, ha deciso di assolvere due imputati e di condannarne altri due, tra cui il figlio del boss di Porta Nuova, per l’aggressione a colpi di bottiglia e pugni a due agenti della polizia municipale che erano stati mandati per cercare di mettere ordine in via dei Chiavettieri alla Vucciria a Palermo.