Un’intensa attività di controllo è stata condotta dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Sezione Polizia Stradale di Catania, lungo le principali arterie stradali e autostradali della Sicilia orientale. L’operazione, inserita in un piano di vigilanza rafforzato per la sicurezza stradale, ha portato a numerose sanzioni, mirate a contrastare le violazioni del Codice della Strada in un periodo caratterizzato da traffico intenso, soprattutto nei fine settimana estivi.

Nel corso dell’ultimo weekend, gli agenti della Polstrada hanno presidiato in modo capillare i punti strategici della tangenziale, della circonvallazione di Catania, dell’area della Scogliera e dell’imbocco dell’autostrada A18, identificando 211 persone e rilevando 147 infrazioni, per un ammontare complessivo di circa 40.000 euro di sanzioni. Tra le violazioni più gravi, l’utilizzo scorretto della corsia di emergenza in tangenziale: numerosi automobilisti hanno cercato di superare le file di auto incolonnate percorrendo abusivamente quella corsia.

I controlli hanno accertato che nessuno degli automobilisti fermati fosse autorizzato a farlo. Tredici patenti sono state ritirate a seguito di queste infrazioni. Le altre violazioni contestate riguardano la mancata cintura di sicurezza, revisione scaduta, assenza di copertura assicurativa, guida senza patente e uso del telefono cellulare alla guida.

In due casi, i conducenti sono risultati positivi all’alcoltest. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, con il ritiro immediato della patente e la confisca del veicolo. Resta ferma, per entrambi, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La Sezione Polizia Stradale di Catania ha già predisposto ulteriori controlli per i prossimi giorni, con l’ausilio di strumenti automatizzati per il rilevamento della velocità. L’obiettivo è continuare a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, prevenendo condotte pericolose e promuovendo una guida responsabile.