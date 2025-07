Campobello di Licata (AG), 26 luglio 2025 — Una parola può essere scritta, pronunciata, persino dipinta. Ma è il suono, mutevole e personale, che ne rivela la vera magia: un’eco interiore che si rifrange in ognuno di noi in modo diverso, rendendo la comunicazione un’arte tanto affascinante quanto complessa. Proprio questo tema sarà al centro dell’incontro “Il Suono della Parola”, presentato da Silvio Benedetto e Silvia Lotti, sabato 26 luglio alle ore 18:15 presso la Saletta Minerva in piazza Marconi 1, Campobello di Licata.

L’evento si preannuncia ricco e variegato, tra canto, riflessione, arte visiva e approfondimenti linguistici.

Ad aprire il pomeriggio sarà il mezzosoprano Emanuela Davì, anche attrice, con un’esibizione vocale dedicata a Claudio Monteverdi, in cui la voce stessa diventa parola e significato.

Il programma proseguirà con una serie di interventi tematici: Gaetano Rappo parlerà del Centro Celeste a Palermo, mentre Antonio Liotta offrirà riflessioni profonde sul senso della parola. La stessa Silvia Lotti interpreterà un intenso monologo tratto da Ray Bradbury, “La bambina che illuminò la notte”, rivelando i legami tra parola e immaginazione.

La dimensione visiva sarà protagonista con le mostre fotografiche: Antonio Calabrese esporrà scatti di scena dello spettacolo “La visita” presso il Centro Celeste di Palermo, e Diego Romeo presenterà immagini tratte da alcune regie teatrali firmate da Silvio Benedetto.

A chiudere l’incontro, Silvio Benedetto e Silvia Lotti introdurranno spunti tematici per futuri appuntamenti: dall’estetica del dolore alle interpretazioni di Antonio Liotta, dai giochi fonici nella traduzione joyciana di Marcelo Zabaloy, fino a incursioni tra la metasemantica e la psicologia giapponese.

Un evento che si preannuncia come un’esperienza multisensoriale e intellettuale, un’occasione per ascoltare, vedere, pensare. E alla fine… “i dolcetti di Lucia”, per chiudere in dolcezza un incontro che promette emozioni e stimoli per mente e cuore.