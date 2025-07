In onore della Beata Maria Vergine di Lourdes. Comunità cattolica in fermento. Tutti gli incontri e riti religiosi nell’ omonima chiesa. Stasera (Sabato), sul sagrato della Chiesa di Lourdes, si esibirà il cabarettista Peppe Castiglia. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Campobello. Domenica 27, il “clou”” delle celebrazioni: alle ore 19,30 la santa messa, seguiranno la processione della Madonna di Lourdes per le strade del quartiere (ore 20,30) e, in coda, sul sagrato della chiesa, gli spettacolari fuochi di artificio. I festeggiamenti – che si concluderanno il 25 luglio – sono curati dall’U. P. ‘’Maria, Madre della Chiesa””- Chiesa di Lourdes, di don Davide Burgio (Moderatore parrocchiale) e padre Alessio Caruana, con l’ausilio di un gruppo di fedeli.

Giovanni Blanda