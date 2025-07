Con l’arrivo dell’estate, Campobello si prepara a vivere un’intensa stagione di eventi che animeranno le serate e le giornate fino a fine agosto. Un programma ricco e variegato, curato con passione dall’Amministrazione Comunale e dalla Direzione Artistica, promette divertimento, cultura, musica e tradizione per residenti e visitatori di ogni età.

Il cartellone estivo, presentato dal Sindaco Vito Terrana, dall’Assessore al Turismo e Cultura Jenny Termini, e dall’Assessore a Sport e Spettacolo Enrico Lo Coco, con la direzione artistica di Giustino Gati, è stato pensato per coinvolgere l’intera comunità e offrire esperienze memorabili.

Un Luglio tra Cultura e Spettacolo

Già da stasera, 25 luglio, alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare, si aprirà il sipario con la presentazione del libro “Tre Minuti” di Andrea Cirino. A seguire, alle ore 20:00, Piazza XX Settembre si trasformerà in una galleria a cielo aperto con “Arte in piazza”, una mostra di opere d’arte che vedrà la partecipazione straordinaria di Lidia Fortunato.

Il weekend proseguirà all’insegna del buonumore con il cabaret di PEPPIE CASTIGLIA, in programma domani, 26 luglio, alle ore 21:00 in Via L. Giglia. Domenica 27 luglio, la fede e la tradizione si uniranno nella suggestiva Processione del simulacro della Madonna di Lourdes, che sfilerà per le vie del quartiere, culminando al rientro con uno spettacolare show pirotecnico.

La musica sarà protagonista il 28 luglio alle ore 21:00 con i Contemplattivi di Naro che presenteranno il musical “Caino e Abele” presso la Valle delle Pietre Dipinte. Il 29 luglio sarà dedicato al sociale con un “Pomeriggio in allegria” alla comunità Alloggio Nuova Luce, mentre in serata, alle ore 19:30, un evento speciale celebrerà “Akragas – Agrigento 2025: Il Viaggio di una Capitale della Cultura”.

Il mese si chiuderà con un doppio appuntamento il 30 luglio: alle ore 19:30, la Valle delle Pietre Dipinte ospiterà la conferenza “CADERE RIALZARSI GIOIRE, la via di Dante ieri e oggi” a cura del prof. Maurizio Muraglia. Alle ore 21:00, Piazza A. Moro sarà teatro della commedia brillante “L’amore E…ceco” presentata dalla compagnia teatrale Lanterna Magica di Agrigento.

Il 31 luglio alle ore 19:00, un incontro approfondirà la figura di Luigi Giglia, a cura del prof. Enzo Di Natali, seguito da un concerto della band “Onda Elettrica” in Piazza Tien An Men.

Un Agosto Ricco di Emozioni

Agosto si aprirà con i “I Telenauti” il 1° agosto alle ore 22:00 in Piazza Marconi, pronti a far ballare tutti con la loro musica “Cartoon & TV band”. Il 2 agosto sarà dedicato alla comicità con GINO FASTIDIO alle ore 21:30 e, a seguire, con “Celentano 2 sosia di Adriano”, entrambi in Via Edison.

Le serate successive promettono ancora grandi sorprese: dal body art & sound di “Gola vol. II tracce di piacere” il 3 agosto, alla Mototerapia il 4 agosto, accompagnata dalla musica de “I DONBLASCO” e la comicità de “I 6 GUSTI”. Non mancheranno momenti dedicati agli anziani con le feste “Nonnini in festa” presso le case di riposo, e serate di Dj set con RENEE LA BULGARA e JESSIE DIAMOND il 5 agosto.

Il programma prosegue con esibizioni di comici come CHRIS CLUN il 6 agosto, eventi sportivi come gli Sport paralimpici e la Festa dello Sport con l’ospite d’eccezione BEPPE BARESI il 7 agosto. L’8 agosto sarà la volta del concerto di POVIA in Piazza XX Settembre.

La musica continuerà il 9 agosto con “Radio sotto le stelle” e l’esibizione di Luca Pomara, mentre l’11 agosto sarà un giorno speciale con la preparazione e il taglio di una MEGA TORTA da 500 kg a cura del cafè Vinci, e iniziative di solidarietà per i nostri amici a quattro zampe a cura del Lions club Campobello due rose. La serata si concluderà con l’animazione per i più piccoli con “Bimbi in festa”.

La seconda metà di agosto vedrà susseguirsi serate di animazione, la 6^ edizione della attesissima NOTTE BIANCA il 18 agosto, e il festival “Questa è la mia terra e io la difendo” il 19 agosto. Il 20 agosto ci sarà una conferenza sull’importanza del patrimonio culturale e una serata musicale con la band “Mediterraneo la storia del Pooh”.

Verso fine mese, dal 21 al 25 agosto, si potrà ammirare la Mostra di pittura di Angelo Avanzato, omaggio a Caravaggio. La tradizione rivivrà con “Aspettando la rietina”, mostra di carretti siciliani e rievocazione storica degli antichi mestieri.

Momenti clou saranno la Processione del simulacro di Maria SS. dell’Aiuto e lo Spettacolo Pirotecnico, culminando il 25 agosto con LA RIETINA, la sfilata di cavalli bardati per le vie del paese.

La musica di alto livello non mancherà: il 26 agosto Piazza XX Settembre ospiterà il concerto di DANILO SACCO. Il Milazzo Vini jazz festival 2025 farà tappa a Campobello il 27 e 28 agosto con i “Sicilian Quartet” e il “Mike Mozzarri Quartet”. I “TEPPISTI DEI SOGNI” infiammeranno Piazza XX Settembre il 29 agosto.

L’estate si concluderà il 31 agosto con una conferenza del Prof. Francesco Pira, “Come cambiano le relazioni nell’era dell’intelligenza artificiale 2”, presso la Valle delle Pietre Dipinte.