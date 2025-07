Un giovane di 25 anni Marco Latina è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, sulla Siracusa-Floridia. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in sella ad una moto quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento, il 25enne è stato sbalzato dalla sella e poco dopo è stato soccorso.

Si è compreso subito che le sue condizioni erano gravi, numerose le richieste di intervento al 118 per il trasporto della vittima in ospedale. Troppo gravi le lesioni riportate al punto che il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Sul caso, la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, i mezzi coinvolti nello scontro sono stati posti sotto sequestro.

La notizia del decesso di Latina ha fatto il giro della città, a Floridia ma anche a Solarino, dove il 25enne era molto conosciuto soprattutto per la sua passione per il calcio. Tra i primi a commentare la tragedia è il San Paolo, società di calcio di Solarino con cui Marco giocava.

“Ci ha lasciato un ragazzo d’oro, solare sempre – si legge nel post della società di calcio – con il sorriso, l’amico di tutti, la nostra roccia, non si può accettare tutto questo. Adesso sarà difficile continuare ma sappiamo benissimo che tu non accetteresti mai una nostra resa. Cercheremo di andare avanti, sapendo benissimo che in campo non saremo mai in 11 ma bensì in 12, perché tu sarai sempre con noi in quel rettangolo di gioco che ti ha reso felice e che ci ha permesso di conoscere la bella persona che eri e che sarai per sempre. Riposa in pace grande Marco Latina ,noi qui ti ricorderemo sempre e lotteremo sempre anche per te grande guerriero Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Latina da tutta la Società F.C. San Paolo”