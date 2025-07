Oggi (Domenica 27 luglio), a Campobello di Licata, il ‘’clou’’ dei festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes, curati dall’Unità pastorale ‘’Maria, Madre della Chiesa””- Chiesa di Lourdes, animata da don Davide Burgio (Moderatore parrocchiale) e padre Alessio Caruana, col sostegno di una equipe di giovani ‘’in grande spolvero’’. E’ il momento ‘’forte’’ delle celebrazioni: alle ore 19,30 la santa messa officiata dai parroci del clero di Campobello, seguiranno la processione della Madonna della Beata Maria Vergine di Lourdes per le strade del quartiere e della parrocchia (ore 20,30) e, al termine, sul sagrato della chiesa, gli spettacolari e attesi fuochi di artificio. Momento che inebria la gente e i bambini e ragazzi. Come sempre. Quindi, calerà il sipario sulla festa religiosa. Si precisa che non è prevista alcune ‘coda’ alla kermesse religiosa.

Giovanni Blanda