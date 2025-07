Un messaggio per loro dalla Pubblica amministrazione nonché dell’assessora Jenni Termini.

: “”Un saluto speciale ai nostri giovani campobellesi in partenza per il Giubileo dei Giovani! Cari ragazzi, siete pronti a vivere un’esperienza unica, intensa e ricca di significato. Il Giubileo dei Giovani non è solo un evento religioso, ma un momento di incontro, riflessione e condivisione con migliaia di vostri coetanei da ogni parte del mondo. Partite con il cuore aperto, con lo spirito di chi è pronto a mettersi in cammino – non solo fisicamente, ma anche interiormente. Portate con voi l’entusiasmo, la speranza e i valori della nostra Campobello. Da parte dell’Amministrazione comunale e mia personale, vi giunga un caloroso abbraccio e un augurio sincero: che questo viaggio possa lasciarvi un segno profondo e duraturo. Vi aspettiamo al vostro ritorno per ascoltare le vostre storie e condividere insieme quanto avrete vissuto.

Buon cammino e… buon Giubileo!””.

Giovanni Blanda