Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si terrà giovedì 31 Luglio 2025 alle ore 21 la Visita guidata: “I gaginiani tra Quattrocento e Cinquecento nella città di Gangi”. L’appuntamento sarà nella Chiesa Madonna della Catena in Via Castello a Gangi (Lat. = 37.79605 – Long. = 14.20768). Dopo la presentazione di Giuseppe Ferrarello, Sindaco di Gangi, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, inizierà la suggestiva passeggiata che sarà guidata da Salvatore Farinella, architetto e storico. L’iniziativa è promossa da BCsicilia in collaborazione del Comune di Gangi. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it

Fra il XV e il XVI secolo, in Sicilia, quella della famiglia Gagini fu la principale bottega d’arte, protagonisti di quel linguaggio “rinascimentale” che portò alla produzione di numerose opere in marmo, con una diffusione di manufatti in quasi tutte le chiese dell’isola: accanto agli esponenti della famiglia di scultori operarono altri valenti artisti, allievi collaboratori e soci (perciò detti “gaginiani”) provenienti come i Gagini dal nord della penisola e artefici di altrettante opere, alcune custodite anche nella città di Gangi.

La visita consentirà di ammirare da vicino queste opere, in un percorso che partendo dalla chiesa della Catena visiterà anche la chiesa di San Cataldo e si concluderà nella chiesa madre di San Nicolò.