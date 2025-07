I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno arrestato un 21 palermitano, gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 che, indicava la presenza di un individuo all’interno dell’area dell’ex Motel Agip – in viale Regione Siciliana Nord Ovest.

I militari, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti ad accedere con estrema cautela, evitando di attirare l’attenzione. All’interno della struttura, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane mentre tentava di asportare diversi infissi in alluminio, già in parte caricati su un motocarro Ape parcheggiato nelle vicinanze e a lui in uso. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che l’indagato, aveva già smontato 15 infissi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, il 21enne è stato inoltre trovato in possesso di un coltello di genere vietato. Per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà anche per il porto abusivo di arma. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che, in caserma, ha formalizzato querela. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto. Proseguono le attività di indagine, per verificare eventuali collegamenti con analoghi episodi avvenuti in zona.