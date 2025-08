La misura, finanziata con 100 mila euro stanziati dall’Assemblea Regionale Siciliana attraverso la Finanziaria 2025, punta a contrastare lo spopolamento e a incentivare lo sviluppo locale

L’Unione Madonie, su iniziativa della Consulta giovanile madonita, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto destinati al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio dell’Unione. Si tratta di una misura concreta rivolta a chi intende avviare un’attività economica nei Comuni dell’area madonita, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale e contrastare lo spopolamento. Il progetto rientra nell’ambito del finanziamento di 100 mila euro approvato dall’Ars nell’ambito della Finanziaria 2025.

I contributi saranno concessi a fondo perduto, con l’intento di agevolare l’avvio di imprese, anche in forma cooperativa, in settori strategici per la crescita del territorio. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 21 agosto 2025.

«Un plauso ai nostri giovani – dichiara il Presidente dell’Unione Madonie – per la lungimiranza dimostrata nell’impiego dei fondi pubblici. Questo avviso è frutto di un impegno condiviso e di una visione che punta a trasformare le risorse in opportunità concrete per chi crede e investe nel nostro territorio».

Soddisfazione anche da parte dei giovani della Consulta Madonita che in questi mesi hanno lavorato in sinergia per presentare progetti utili allo sviluppo del territorio.

«È fondamentale darne ampia diffusione: abbiamo scelto di destinare queste risorse per promuovere lo sviluppo economico e sostenere il diritto a restare nelle Madonie, creando lavoro e futuro nei nostri paesi. Vogliamo rivolgerci direttamente ai giovani del territorio: se avete un’idea imprenditoriale, è arrivato il momento di realizzarla» – dichiara il presidente, Tiziana Albanese.

L’avviso e la documentazione completa sono disponibili sul sito istituzionale dell’Unione Madonie, al seguente link: https://unionemadonie.it/unimad/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=725