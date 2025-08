Un cinquantunenne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per il reato di truffa per non aver consegnato al termine della scadenza del contratto un’auto presa a noleggio. A farlo sono stati gli agenti del commissariato di Sciacca ai quali si è rivolto la persona che aveva affittato il veicolo. Secondo quanto ricostruito, il palermitano avrebbe concordato e firmato un contratto di noleggio di una Mini Cooper senza però restituirla al termine del periodo fissato.