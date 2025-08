una volante della Polizia ha preso fuoco a Palermo mentre attraversava viale Regione Siciliana. Un agente è rimasto ferito. Le cause sono da accertare, ma sembra che sia stato un problema tecnico della autovettura, una Alfa Romeo Tonale.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Uno degli agenti è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e lo spegnimento della vettura.

“Auto della polizia a fuoco, una tonale alfa romeo. Una macchina che aveva sollevato polemiche (i primi a lamentarsi sono stati i sindacati dei carabinieri) perché ritenuta tecnicamente inadeguata alla attività di polizia. Auguri e massima solidarietà ai poliziotti coinvolti per una pronta guarigione”, dichiara sui social l’ex consigliere comunale Igor Gelarda.