Il National Biodiversity Future Center (NBFC) , di cui l’Università degli Studi di Palermo è partner, sovvenziona 19 borse di studio dedicate agli immatricolati al Corso di laurea in Biodiversità e Innovazione tecnologica del Polo territoriale universitario di Trapani per l’Anno Accademico 2025/2026.

Le domande di partecipazione devono essere presentate online, secondo le modalità previste dal bando, entro lunedì 15 settembre.

Il National Biodiversity Future Center (NBFC) è il Centro Nazionale di ricerca e innovazione dedicato alla biodiversità, finanziato dal MUR attraverso i fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

