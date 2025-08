E’ stato avviato l’iter progettuale per gli interventi di mitigazione del rischio di erosione della costa nella località Playa, per un importo complessivo di 5 milioni di euro. A darne nota è il sindaco di Licata, Angelo Balsamo che in nota ringrazia “il Governo Regionale e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia per l’attenzione riservata al nostro territorio e per aver valutato positivamente il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), approvando l’avvio della fase successiva per la realizzazione dell’opera. Un passo concreto per la tutela e la valorizzazione del nostro litorale”.