L’Esecutivo Terrana ha approvato il Codice di comportamento degli impiegati comunali, senza acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile. Ciò considerato che il provvedimento non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria per il patrimonio dell’ente. La delibera è stata resa nota attraverso la pubblicazione nell’albo pretorio on line del Comune di Campobello di Licata.

GIOVANNI BLANDA